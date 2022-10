Pozzuoli, ritrovata una dentiera davanti alle Poste: «Cercasi proprietario»

«Ho trovato questa dentiera fuori al mio negozio, affianco all'ufficio postale di via Terracciano a Pozzuoli, immagino che chi l'ha persa sia disperato e spero che arrivi la notizia all'interessato/a». È l'insolito appello, pubblicato su Facebook, da una commerciante.

Tanti i commenti degli utenti al post, anche sarcastici, ma del proprietario purtroppo ancora non c'è traccia.

Un caso analogo ad agosto, quando una dentiera fu ritrovata da una bagnante sulla spiaggia di Arco Felice, dopo una mareggiata. Anche in quel caso l'insolito ritrovamento era stato diffuso in un post su Facebook, poi ripreso in un articolo dal Mattino.it. Il proprietario della dentiera, un algerino, letto l'articolo, contattò il cronista sciogliendo i dubbi sul caso e chiedendo l'eventuale restituzione. Peccato che la protesi, in quel caso non era stata raccolta, finendo di nuovo in mare.