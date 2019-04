Martedì 23 Aprile 2019, 08:49

POZZUOLI. E' caccia alla banda, da parte della Polizia Municipale, che nella notte ha sabotato l'impianto di videosorveglianza e di illuminazione in via Solfatara. Ignoti hanno prima messo della sabbia attorno ad uno dei pali dell'illuminazione pubblica e, poi, in maniera "chirurgica" come si trattasse di mano esperte hanno interrotto ogni collegamento dell'impianto di videosorveglianza nonché di quello d'illuminazione. "Un atto di vandalismo senza senso che mortifica il lavoro di un'intera comunità - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia -. I nostri operai sono intervenuti appena ricevuta la segnalazione. Che gusto c'è nel distruggere il bene comune? Vigliacchi, ecco cosa sono gli autori. Con le immagini registrate dalle telecamere siamo fiduciosi di risalire alle loro identità".