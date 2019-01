Domenica 27 Gennaio 2019, 18:07

Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale, verificatosi sulla provinciale Pozzuoli-Quarto, nei pressi della galleria di Monte Corvara, in provincia di Napoli. Il giovane residente nel megaquartiere flegreo di Monterusciello, alla guida di una Fiat Punto, si è scontrato frontalmente con una Skoda proveniente dalla direzione opposta. L'impatto violento, tale da coinvolgere una terza vettura che sopravveniva, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo ormai della vittima. Ferito solo lievemente il guidatore dell'altra vettura, soccorso dal 118 e ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Pozzuoli.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli che hanno avviato le indagini. Ricostruita la dinamica dell'incidente grazie alle registrazioni della videosorveglianza di un distributore di carburante poco distante dal luogo dell'incidente. La 'municipalè ha effettuato i test alcolemici sulle persone coinvolte. Chiusa al traffico la galleria di Monte Corvara per facilitare i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.