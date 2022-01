Pozzuoli, ancora una scossa di terremoto alla Solfatara avvertita dalla popolazione

Ancora una scossa di terremoto è stata avvertita, in serata, dai residenti di Pozzuoli.

Alle ore 21:54 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato un evento sismico, con epicentro nei pressi della Solfatara a circa 1 km di profondità. La magnitudio è stata di 1.0.

Tuttavia la scossa è stata avvertita dai residenti in diverse zone della città. Tante le segnalazioni degli utenti su Facebook, che scrivono: «Rione Solfatara sentita»; « Lunga e rumorosa via Vecchia san Gennaro» ; «Si zona metro» ; «Via cofanara si ma preceduta da boato» ; «Un boato via Napoli» ; « Via vecchia San Gennaro lunga e forte!».

APPROFONDIMENTI IL SISMA Pozzuoli, tre scosse di terremoto di bassa intensità nella... IL TERREMOTO Terremoto nei Campi Flegrei, forte scossa di terremoto nella... IL TERREMOTO Terremoto a Napoli oggi: prima scossa del 2022 nei Campi Flegrei,...

Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV https://www.ov.ingv.it/index.php