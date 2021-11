Pozzuoli, scossa di terremoto con boato, avvertita dalla popolazione

Una lieve scossa di terremoto si è verificata stasera nei Campi Flegrei.

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato stasera, ora locale 21:17 del 3/11/2021, un terremoto di magnitudo 0.8 profondità 2,9 km ed epicentro a mare, altezza molo Caligoliano.

Nonostante la bassa magnitudo, il sisma è stato avvertito dalla popolazione, che ha commentato su Facebook:

«Anche via Solfatara, un bel boato», «Sembra come se rotolasse un masso in profondità», «Via Solfatara anche», «Pure aret a croc!!!» «Sentita anche in piazza».