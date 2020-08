È stata eseguita oggi l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, di sgombero dell'ex convitto delle Monachelle, ad Arco Felice. La struttura. di proprietà del Comune di Napoli è abbandonata da anni ed era divenuta un ricovero per i senza fissa dimora. Nel corso di un sopralluogo della struttura, che si trova nei pressi dello stabilimento Prismian a pochi decine di metri dall'arenile flegreo di Arco Felice, i tecnici dei comuni di Napoli e Pozzuoli constatarono la fatiscenza e la pericolosità delle mura e trovarono almeno 30 clochard.in totale assenza di igiene, con il pressante rischio di cedimenti .

LEGGI ANCHE Legambiente, rapporto choc: in Campania 812 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia

«Quando siamo intervenuti non c'era nessun occupante, ma abbiamo trovato una situazione igienico-sanitaria a dir poco drammatica, con abiti, suppellettili e cibo accumulati assieme ad escrementi umani». ha detto il comandate della Polizia Municipale di Pozzuoli, Silvia Mignone, che ha coordinato l' intervento con l'ausilio di polizia, carabinieri, finanza e ufficio manutenzione del Comune di Napoli. Le forze di polizia hanno trovato solo un manipolo di occupanti, la gran parte si era già allontanata nei giorni scorsi. L' avvio delle operazioni di rimozione del materiale presente e dei rifiuti, a cui seguirà la tompagnatura di tutti gli accessi dell'immobile è stato accompagnato da una breve protesta di associazioni, che hanno rivendicato un alloggio per i senza tetto. L' intervento di igienizzazione, sanificazione e messa in sicurezza dell'intero complesso durerà alcuni giorni con il presidio delle forze dell'ordine. L'immobile - in base ad un progetto del Comune di Napoli era destinato a diventare un ostello internazionale per la gioventù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA