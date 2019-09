Sabato 28 Settembre 2019, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 14:17

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, con il supporto di personale dell'Enel e del Comune di Pozzuoli, hanno accertato delle incongruenze sul presunto consumo di energia elettrica in un appartamento in via Galdieri. Dalle verifiche è emerso che il contatore elettrico è stato manomesso dall'occupante e collegato al contatore generale del condominio. Il danno calcolato alla compagnia elettrica è di circa 1.900 euro. Per questo motivo P.T., 43enne puteolana, è stata denunciata per furto di energia elettrica.