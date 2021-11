Pozzuoli, si scusa in diretta tv la donna incinta della casa occupata

Si scusa in diretta tv. La donna incinta, che aveva occupato abusivamente una casa popolare a Pozzuoli, parla ai microfoni di "Storie italiane" per raccontare la sua verità. Ammette di aver sbagliato ad aggredire il legittimo assegnatario dell'immobile e la stessa troupe di Rai 1, durante il precedente collegamento televisivo, che ha poi spinto le forze dell'ordine ad accelerare lo sgombero dell'abitazione.

«Ho sbagliato e voglio chiedere scusa. Ma ero, sono disperata», dice la ragazza, già madre di due bambini, e lancia un appello per ottenere una sistemazione alternativa al più presto. «Con il reddito di cittadinanza, non posso pagare l'affitto. Ma ci sono tante case chiuse proprio in questo quartiere, a Monterusciello: il Comune faccia un censimento e ci aiuti», insiste. «Spetta alla politica dare delle risposte, innanzitutto colmando un vuoto normativo», interviene l'avvocatessa Teresa Liguori, che si è occupata di denunciare la vicenda fino a ottenere l'intervento delle forze dell'ordine. Ma non finisce qui: domani è previsto un nuovo confronto tra le parti, coinvolgendo anche il sindaco Vincenzo Figliolia.