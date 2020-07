Rivolge un appello al prefetto, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, per il blocco dei collegamenti tra il capoluogo e la provincia causa la crisi dell'azienda di trasporto CTP. Nell'appello evidenzia «il disagio vissuto dai concittadini, molti dei quali impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro». Investiti della questione anche i vertici napoletani del partito democratico. In una nota denuncia: «I trasporti della CTP sembrano non riuscire a venire fuori da problemi ormai atavici. Ancora una volta centinaia di cittadini sono lasciati a piedi a causa dei disservizi e delle difficoltà economiche della compagnia. La Città metropolitana è completamente assente, o quantomeno spettatore passivo davanti ad una crisi senza precedenti. Pozzuoli non può restare fuori dai collegamenti cittadini e con il resto della provincia. Si intervenga e presto».

Figliolia auspicando che si trovi quanto prima una soluzione «a tutela degli utenti, e degli stessi lavoratori della Ctp che, per l'ennesima volta, non starebbero percependo lo stipendio», prospetta una sollecita soluzione anche per l'Eav, che pure sta vivendo momenti di difficoltà. «Si possa trovare quanto prima una soluzione per il personale in modo che, soprattutto in questo periodo, non si penalizzino i tanti pendolari del mare, oltre coloro che utilizzano Cumana e Circumflegrea per recarsi a lavoro» conclude il sindaco.

