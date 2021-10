Pozzuoli, sit in di occupanti illegali delle case popolari sciolto dalla polizia

Sono state allontanate dagli agenti della Polizia di Stato alcune donne che con le loro famiglie occupano illegalmente abitazioni nel quartiere di Monterusciello. La protesta davanti all'ingresso della sede centrale del comune di Pozzuoli a Toiano.

Il sit in, inscenato nella serata di ieri, è durato tutta la notte e questa mattina con cartelli e striscioni il gruppo di manifestanti ha creato notevoli disservizi nel funzionamento della sede centrale del comune. La protesta era scattata già nei giorni scorsi con un presidio, in seguito all'ordine del Prefetto di Napoli di procedere allo sgombero di tutti gli immobili, al momento 15, occupati abusivamente nella 167 di Monterusciello. Le manifestanti chiedevano un incontro col sindaco per individuare soluzioni abitative, considerata la precarietà della loro situazione reddituale.