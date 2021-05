Johnson Happy Hour, folla di giovani nel porto di Pozzuoli per il vaccino

Tantissimi giovani al porto si sono assiepati sui muretti adiacenti Piazza a Mare a partire dalle ore 16,30 nell'attesa che un'ora dopo prendesse il via l'iniziativa dell'Asl Napoli 2 Nord per la serata Johnson Happy Hour dove è stata somministrata la monodose del vaccino. In fila tanti ragazzi tra i 18 e i 29 anni ad attendere il loro turno. Molti anche i curiosi attorno allo scalo marittimo.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, in arrivo 300mila dosi di Pfizer L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, un milione di vaccinati ​con prima e seconda... L'EPIDEMIA Vaccini ai maturandi in Campania: apre alle 22 la piattaforma per le...

«Comune, Protezione Civile e Asl insieme per vaccinare i nostri giovani - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia -. È stato solo un primo appuntamento: che meraviglia vedere tanti ragazzi in fila per ricevere il vaccino. Il passepartout per tornare alla normalità, un dovere civico a cui hanno risposto con entusiasmo. Con la stessa intensità bisogna continuare a sensibilizzare e coinvolgere la popolazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. Grazie ai nostri volontari della Protezione civile sempre presenti».