Venerdì 2 Novembre 2018, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Per uno sprofondamento della sede stradale in via Fascione, è stato chiuso l'ingresso della Tangenziale di via Campana. Gli operai sono già al lavoro per riparare il danno e consentire la riapertura della strada. Nel frattempo, gli automobilisti diretti alla Tangenziale sono invitati a servirsi degli ingressi di Arco Felice o Monterusciello. I residenti nella zona potranno raggiungere le proprie abitazioni attraverso le strade alternative esistenti sul territorio.