Pozzuoli, tampona l'auto della ex moglie e picchia l'amico al volante: arrestato

Giovedì 2 Maggio 2019, 11:37

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un 54enne di Quarto già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex moglie 51enne.Percorrendo via Artiaco sulla sua auto in compagnia dell’attuale compagna, l'uomo ha tamponato ripetutamente la vettura con la moglie e un suo amico 59enne poi, arrestata la marcia dei veicoli, ha cominciato a picchiare le vittime.Intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112, i militari dell’Arma hanno accertato che questi iepisodi di violenza si ripetevano fin in dall'inizio della relazione coniugale ed erano aumentati di frequenza dopo la separazione.Le vittime sono state accompagnate all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: alla donna i medici hanno riscontrato contusione alla faccia, al cuoio capelluto e a collo guaribili in quattro giorni; all’uomo una frattura alle dita della mano guaribile in 30 giorni.