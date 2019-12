Terremoto a Pozzuoli, sette micro-scosse svegliano i Campi Flegrei nella notte

Ultimo aggiornamento: 08:06

Uno sciame sismico di sette micro-scosse tra le ore 2,13 e le ore 5,12 di questa notte è stato registrato dai sismografi dell'. Le scosse sono state avvertite e hanno svegliato, in particolar modo, i residenti che si trovano in prossimità della zona della Solfatara, epicento degli eventi tellurici, anche per la profondità superciale di circa un chilometro. L'evento di massima magnitudo,, è stato registrato alle ore 2,24. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e, poi, i vetri delle finestre tremare. Non si segnalano danni a persone o cose.Un altro sciame sempre di micro-scosse era stato registrato dall'Osservatorio Vesuviano ieri sera tra le ore 19,35 e le ore 20,32 con epicentro questa volta nella zona dei Pisciarelli e con un evento di massima magnitudo di 1.2 della scala Richter sempre ad una profondità superficiale di poco sotto un chilometro.