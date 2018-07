Pozzuoli, si tuffa da piattaforma nella spiaggia proibita: 15enne ferito

Domenica 1 Luglio 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - È entrato nell'ex Lido Augusto, zona pericolosa e interdetta da un'ordinanza sindacale sul litorale di Arco Felice a Pozzuoli, e si è tuffato in mare, probabilmente da una delle piattaforme di cemento di quella struttura fatiscente: si è così fratturato un polso e ha riportato una brutta contusione a una gamba. È accaduto ieri a un ragazzo di 15 anni. E così è di nuovo scattato l'allarme sicurezza, per questo tratto di spiaggia interdetta da anni per colpa di un fabbricato pericolante, come ricorda Salvatore Trinchillo, vice-presidente del Sindacato Italiani Balneari Confocommercio Italia. Nonostante i divieti molti residenti e soprattutto i bambini amano andare a fare il bagno in quel luogo. «A peggiorare la situazione - sottolinea Trinchillo - c'è il fatto che nel tempo la recinzione è stata distrutta in molti punti». L'ex lido Augusto era la meta balneare degli anni Sessanta e Settanta della cosiddetta Napoli bene. Oggi è il simbolo del degrado. Una linea di costa con un rudere separato dalla vicina Arco Felice dai binari dellafFerrovia Cumana. Oggi di quello che era il lido è rimasto solo lo scheletro, pericolante e fatiscente. Un vero e proprio pugno nell'occhio per chi attraversa l'arenile da Arco Felice a Lucrino. I vecchi bungalow sono abbandonati e invasi da ogni genere di rifiuti ed escrementi di animali. Inoltre, i solai della struttura in cemento sono ceduti in più punti mentre l'azione del vento e della salsedine ha praticamente devastato le piattaforme che davano sul mare. La spiaggia è interdetta per motivi di sicurezza da un'ordinanza sindacale. Il cemento dello scheletro rimasto sta crollando in più punti, così come l'umidità sta corrodendo le pareti.