Il tunnel del Montenuovo a Lucrino resterà chiuso questo martedì dalle 9 alle 15, in entrambi i sensi di marcia al traffico veicolare per consentire l'adeguamento antincendio. Lavori urgenti per la sicurezza della galleria prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli dopo un sopralluogo che gli stessi hanno effettuato alcune settimane fa dove si evidenziarono la necessità di alcuni lavori da effettuare ad horas. © RIPRODUZIONE RISERVATA