Uccide la madre a coltellate nel Napoletano: era in cura per disturbi mentali

Venerdì 29 Giugno 2018, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 07:18

Tragedia della follia in un parco residenziale di Pozzuoli. Un uomo di 32 anni, Giovanni Guglielmo, affetto da disturbi mentali e in cura presso un centro specializzato, ha ucciso la madre Silvana Petrone, 59 anni, a colpi di coltello e piede di porco. È accaduto ieri pomeriggio, verso le 17.45; dopo il delitto, il giovane si è presentato in commissariato per confessare. Al suo fianco il padre, Gianpaolo Guglielmo, magistrato in pensione da qualche mese, già presidente della I sezione penale collegio C del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, noto per aver celebrato il processo «Eco4» di primo grado, unico imputato Nicola Cosentino.L'esplosione di violenza cieca, al culmine di una lite, ha squarciato la calma del parco La Costa Sibilla, contrada La Schiana, a poca distanza dall'ospedale Santa Maria delle Grazie. Villette rifinite con gusto, viali costeggiati da pini e palme, belle auto parcheggiate davanti ai cancelli delle abitazioni. Una zona scelta da tante famiglie come oasi di tranquillità, non lontana dalle grandi strade di collegamento con Napoli ma abbastanza «protetta» nella privacy. Non è bastato - né poteva bastare - questo ambiente sereno, creato con amore dai suoi genitori, e nemmeno l'assistenza che potevano garantirgli, ad allontanare le ombre dalla mente di Giovanni.