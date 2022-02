Pozzuoli, ucraina aggredisce anziano che accudiva e lo lascia fuori casa

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in via Montenuovo Licola Patria per la segnalazione di una persona aggredita in casa.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che si trovava in strada il quale ha raccontato loro di essere stato strattonato e preso per i polsi violentemente da una donna che in alcune occasioni lo avrebbe accudito e che adesso si trovava ancora nel suo appartamento.

Gli agenti, una volta entrati nell’abitazione, hanno identificato la donna, una 40enne ucraina con precedenti di polizia, e l’hanno arrestata per maltrattamenti. La quarantenne è stata altresì denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.