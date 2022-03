Pozzuoli, lo store di Metro Italia diventa «Casa dell’Horeca»

Metro Italia prosegue nella missione di partner strategico del settore del fuori casa, trasformando il punto vendita di Pozzuoli, Campania, in Casa dell’Horeca per prediligere funzionalità e facilità di accesso agli spazi e ai reparti. Obiettivo del nuovo concept: incontrare le esigenze sempre più specifiche del mondo della ristorazione. Attraverso questa trasformazione, lo store di Pozzuoli viene infatti interamente dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’ospitalità: un luogo in cui il cliente può trovare i prodotti food e non food ideali per il proprio business.



Il punto vendita di Pozzuoli occupa circa 70 dipendenti, e con 450 referenze di prodotti alimentari locali provenienti da circa 60 fornitori del territorio si propone come punto di riferimento per i clienti Horeca della zona grazie anche ad alcuni tra i prodotti più tipici della Campania. Su tutte queste referenze, il personale addetto alla vendita fornisce informazioni approfondite sia sulla materia prima, sia sulla sua conservazione, fino alle possibili trasformazioni in cucina, per offrire un’esperienza d’acquisto a 360° unita a momenti di conoscenza e formazione.

«Il percorso di crescita di Case dell’Horeca rappresenta la nostra attenzione e la nostra fiducia nel settore del fuori casa: il nostro obiettivo è di interpretarne il cambiamento per rispondere sempre più puntualmente alle nuove esigenze del mondo della ristorazione» - afferma Francesco Annicchiarico, Store Manager Metro Italia Pozzuoli.