Choc a Pozzuoli: rifiuta le cure, si barrica nel pronto soccorso e aggredisce gli infermieri

Venerdì 5 Luglio 2019, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 15:10

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri di Licola per aver sfasciato un box del pronto soccorso del nosocomio flegreo e aggredito gli infermieri. L'uomo, 27 anni, dopo essersi barricato nel box ha aggredito gli infermieri che tentavano di soccorrerlo in quanto insofferente al catetere che gli era stato applicato per le cure di cui era bisognevole. Ha danneggiato mobili e attrezzature sanitarie, tra cui un computer, un lettino, una lampada e alcune bottiglie di flebo scagliate contro quanti hanno cercato di riportarlo alla ragione. Non soddisfatto dei danni procurati ha cercato anche di intrufolarsi nel reparto di pediatria, dove è stato bloccato dai carabinieri, nel frattempo chiamati dalla direzione sanitaria. L'uomo si è scagliato contro anche ai militari, opponendo resistenza.È stato bloccato ed arrestato dopo una breve colluttazione. Il giovane dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo.L'Asl Napoli 2 Nord fa sapere che i danni arrecati dal paziente ammontano a circa 2000 euro. Danneggiati gli arredi, il computer e i vetri della struttura. Inoltre la sala visita n.2, destinata ai codici giallo/verde, è stata inutilizzabile per l'intero periodo di permanenza del paziente e, successivamente, non è stata immediatamente utilizzabile.L'Asl fa sapere inoltre che «uno dei militari intervenuti ha dovuto fare ricorso alle cure mediche». L'Asl Napoli 2 Nord da circa due anni ha avviato progetti dedicati alla riduzione della violenza sugli operatori. In alcuni Pronto Soccorso è stata introdotta la figura dello psicologo dell'emergenza, sono stati riorganizzati gli spazi per l'accoglienza, è stata realizzato un sistema di informazione digitale dedicato agli accompagnatori, sono stati fatti specifici corsi di formazione destinati ad oltre duecento operatori, si è realizzata una campagna informativa in tutti i Pronto soccorso.