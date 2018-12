CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Dicembre 2018, 09:22

Impianto di filodiffusione nel centro storico della cittadina puteolana preso di mira dai vandali. Sono stati, infatti, ben due i raid messi a segno in poco meno di dieci giorni e cioè da quando è stato installato nella zona dello shopping a piazza della Repubblica e nei vicoli vicini a ridosso del porto.L'impianto è stato posizionato dal comune per avere della musica natalizia di sottofondo per strada in questo periodo di feste. Dopo pochi giorni però viene messo a segno il primo atto vandalico. Taglio netto dei fili che collegano l'impianto alle casse disposte nel centro storico. La polizia municipale ha pensato dopo questo primo attacco ad una goliardata con i tecnici comunali che hanno dovuto risistemare il tutto in poco meno di ventiquattr'ore. Ma nel fine settimana viene messo a segno il secondo raid. Il sistema usato lo stesso del primo colpo: taglio netto ancora una volta dei fili dell'impianto di filodiffusione. La cosa a questo punto ha insospettito i vigili urbani e la stessa amministrazione comunale di Pozzuoli. C'è qualcuno a cui forse l'impianto dà fastidio e lo ha preso di mira. Il comune ha denunciato così il tutto alle forze dell'ordine che attraverso le telecamere del sistema di video sorveglianza del centro storico puntano ad arrivare agli autori di questi due raid.Nel frattempo l'impianto è stato risistemato per la seconda volta. Nella notte tra sabato e domenica, invece, è stato vandalizzato il Babbo Natale all'interno di piazza Italo Balbo, zona a ridosso dell'imbarco per le isole.