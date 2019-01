Venerdì 18 Gennaio 2019, 19:02

Sette casi di ossiurasi, infezione parassitaria da vermi nell'intestino, accertati tra allievi del plesso «Gianni Rodari» di Monterusciello a Pozzuoli ( Napoli) hanno creato notevoli preoccupazioni tra i genitori. Si sono verificati anche ritiri forzati per timore di contagio.Sul caso, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, per scongiurare ulteriori situazioni di criticità e di allarme, ha interpellato il dipartimento di Epidemiologia dell'Asl Napoli 2 Nord, che svolte le indagini del caso, in una nota ha specificato: «non sussiste alcuna necessità di allontanare dalla comunità scolastica i casi accertati già dopo il primo trattamento e non è prevista alcuna disinfestazione specifica, né tanto più la chiusura della scuola».L'ossiuriasi è una comune infestazione intestinale benigna che attacca soprattutto i bambini in età scolare. Secondo quanto riferito dall'Asl, basta seguire le corrette norme di igiene e prevenzione, come il lavaggio accurato e frequente delle mani, la doccia giornaliera, i cambi e i lavaggi frequenti di biancheria e pigiami «in quanto le uova presenti su effetti letterecci, pigiami e intimo vengono uccise in pochi secondi a 55 gradi». E soprattutto precisa ancora l'Asl «Non bisogna trattare i bambini infestati come untori».