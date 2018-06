Sabato 30 Giugno 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 21:05

Un trolley di medie dimensioni abbandonato nei pressi di via Campana, uscita della tangenziale Est Ovest di Napoli ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'hinterland flegreo. Il trolley, di colore grigio chiaro, è stato notato nel tardo pomeriggio di oggi da alcuni residenti ai margini della carreggiata in direzione Pozzuoli. Hanno immediatamente allertato la polizia municipale. Dopo un breve sopralluogo e temendo che potesse occultare una bomba, sono stati fatti intervenire gli uomini della Polizia di Stato e gli artificieri. Un'ora di panico e di tensione. Bloccata la circolazione nei due sensi di marcia e anche l'attività di alcuni esercizi commerciali della zona. La valigia è stata fatta detonare scoprendo che nascondeva solo stracci. Si è trattato di un falso allarme: per tutti un sospiro di sollievo dopo momenti di grave tensione. Ripristinata la viabilità ordinaria