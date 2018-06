Pozzuoli, vietata la balneazione dal Rione Terra e sul lungomare di via Napoli dopo le analisi dell'Arpac

Martedì 19 Giugno 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 17:30

Un'ordinanza di divieto di balneazione, è stata firmata quest'oggi dal sindaco Vincenzo Figliolia, nel tratto di mare davanti al Rione Terra e fino al civico 89 del Corso Umberto I°. Un tratto di costa che è lungo ben 1.182 metri. L'ordinanza del primo cittadino fa seguito alle analisi dei campionamenti effettuati il 13 giugno scorso dall'Arpac che diedero esito sfavorevole e in cui si evidenziò il valore massimo sia per gli enterococchi intestinali che per gli escherichia coli. Per i primi il valore limite è di 200 e quello risultato dalle analisi è di dieci volte superiore. Per gli escherichia coli, invece, il valore limite è di 500 e quello risultato dalle analisi è di 4 volte superiore. Il primo cittadino ha, comunque, firmato un ordinanza di interdizione temporanea di balneazione fino ad una nuova comunicazione da parte dell'Agenzia di Protezione Ambientale della Campania che in questi giorni effettuerà delle nuove analisi nel tratto di costa dell'area flegrea interessato dal divieto. Da sottolineare che nei due precedenti campionamenti effettuati sempre nello stesso punto il 18 aprile e il 18 maggio scorso i dati rilevati erano risultati con valori molto bassi.