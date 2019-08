Caduto dallo scooter a Pozzuoli, non ce l'ha fatta: donati gli organi di Vincenzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 09:00

Non ce l'ha fatta Vincenzo Cuccurullo, il 22enne originario di Monterusciello vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì scorso intorno alle ore 23 in via Campana. Il ragazzo aveva perso il controllo della sua motocicletta Sh 300 andando a sbattere con la testa - non protetta dal casco - contro un muro. Al suo arrivo all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli la diagnosi non dava speranze: trauma cranico ed emorragia cerebrale. E ieri pomeriggio, dopo aver fatto ogni tentativo per salvarlo, i medici ne hanno accertato il decesso cerebrale e hanno staccato le macchine.