Precari di Asl e ospedali, la Regione Campania ai manager: via allo scorrimento di tutte le gratutorie

Scorrimento delle graduatorie dei concorsi già in essere, stop ai reclutamenti a tempo determinato attraverso avvisi di Asl e ospedali ms anche tanti concorsi avviati da Asl e ospedali per assunzioni a tempo determinato.

La Regione in una niota inviata ai manager di Asl e ospedali rinadisce "la necessaria preliminare ed immediata utilizzazione di tutte le gradutorie vigenti, in particolare per i profili di infermiere e di operatoe sociosanitario ma amche di altri profili del comparto e dell'area sanitaria. Indicata ache la necessità di revoca di pocedure di reclutamento a tempo determinato già avviate e non ancora completate negli stesi prifili. L'obiettivo è consentire l'immediata immissione in servisio degli idoeni nelle gradiatorie attive e così afforntare compiutamente la fase di ripartenza delle attvità ordinarie delle Asl e degli ospedali.

In questa direzione va l’Azienda ospedaliera universitaria 'Luigi Vanvitelli' di Napoli che avvia una massiccia campagna di reclutamento per complessivi 183 posti per varie figure professionali e di varia categoria con contratti a tempo indeterminato per il comparto. I bandi sono pubblicati sul sito dell'azienda. Si tratta di concorsi pubblici per titoli ed esami. Nello specifico le procedure concorsuali sono destinate a coprire 10 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D; 16 posti di assistente amministrativo, categoria C; 5 posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica/o, categoria D; di 6 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica (Tsrm), categoria D; 20 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Tslb), categoria D; 26 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D e 100 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

Un'ordinanza del Consiglio di Stato, infine, pronunciata nell'ambiuto di un ricorso di un precario della Asl nella Asl Napoli 1, immette il personale somministrato nella ricognizione dei beneficiari della legge Madia sulle stabilizzioni come titolari di contratti atipici riconoscendo per la prima volta il lavoro svolto da interinale nel cumolo per poter accedere alle stabilizzazioni disciplinate per legge, Una sentenza che da un lato offre uno spiraglio a questa tipologia di lavoratori di veder riconosciuto il lavoro svolto da somminsutrati ai fini del computo dei requisiti per la stabiliazione e all'altro crea molta confusioni in quanto per norma nazionale e indicazione regionale questo tipo di personale (gli interinali appunto) ono stati finora eslcusa da quslsivoglia riconoscimento ai fini della stabilizzazione.



