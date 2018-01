Lunedì 15 Gennaio 2018, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - «Faremo concorsi pubblici nella sanità e riserveremo una quota a tutti i precari, non solo ex cococo ma anche personale con partita iva. E' una forzatura però me ne assumo la responsabilità». Sono le parole del governatore Vincenzo De Luca che, a margine della conferenza «Vaccini e nuovi farmaci: le sfide del terzo milennio» ha incontrato alcuni rappresentanti dei 200 lavoratori del II Policlinico di Napoli in protesta contro un precariato ventennale. «Siamo precari storici: non abbiamo ferie, malattie, contributi e le donne in attesa non hanno nemmeno diritto alla maternità. Siamo in questa situazione da 20 anni. I politici continuano a farci promesse mai mantenute. Al momento siamo fuori anche dalla legge Madia - spiega Antonino Iaccarino, portavoce del movimento dei precari - la nostra tipologia contrattuale, con partita iva, ci vede esclusi da ogni tipo di accordo. Allora se siamo degli illegali perché ci fanno lavorare qui da 20 anni dicendo che siamo funzionali?».L'incontro con De Luca si è cocluso con un impegno preciso. Il movimento nominerà dei rappresentanti che dialogheranno con la Regione Campania.