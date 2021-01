TORRE DEL GRECO. Precipita dal balcone di casa: trentaseienne perde la vita. Tragedia nella prima domenica del nuovo anno nella zona di Santa Teresa, quartiere periferico di Torre del Greco non distante dalla vicina Ercolano.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa e quelli della stazione Centro. Stando ad una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta sul colpo. Da quando si è appreso, l'uomo era in cura per problemi di carattere personali.

