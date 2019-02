Martedì 26 Febbraio 2019, 11:40

Una 15enne napoletana, è precipitata dalle scale della stazione Circumflegrea su via Giustiniano, a Soccavo. La ragazzina, originaria di Pianura, si trovava sulle scale esterne in ferro, quando è caduta da un'altezza di quasi 5 metri.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la minore all’ospedale Cardarelli. Al momento, la prognosi della 15enne è riservata.Sulla dinamica di quanto accaduto e se eventualmente, si possa trattare di un incidente o di un gesto volontario sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.