Sabato 23 Giugno 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 17:09

È un infortunio sul lavoro l'incidente avvenuto stamani nel centro di Livorno dove una donna di 62 anni, Maddalena Solemo, originaria della provincia di Napoli, ma da tempo residente nella città toscana, è precipitata dalla finestra di un affittacamere posto al primo piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato un'indagine, e anche i tecnici di Inail e Asl per accertare la dinamica dei fatti. Secondo quanto si è appreso, la domestica ha perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala e stava pulendo i vetri della finestra. Sono in corso accertamenti per capire la natura del rapporto di lavoro che legava la vittima al bed and breakfast.