CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Agosto 2019, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasticcio su via Acton. Salta la preferenziale a causa dei lavori dei sottoservizi della linea 1 della metropolitana, ma con lo spauracchio caos alla riapertura delle scuole a settembre. Da un lato c'è chi plaude alla scelta di aver messo da parte il progetto utilizzato per le Universiadi, con la corsia preferenziale utilizzata per lo spostamento degli atleti, dal Porto agli impianti sportivi; dall'altro c'è chi mette in evidenza come i lavori della metropolitana faranno da tappo alla possibilità di portare il tram a piazza Vittoria.