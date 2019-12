Napoli, lascia il prefetto Pagano. Lamorgese: «Hai lavorato benissimo»

Un saluto al prefetto di Napoli «che volevo presiedesse oggi questo comitato per darle atto di tutta l'attività posta in essere in questa città e in questa provincia per cui ha avuto ampio riconoscimento». Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese aprendo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli che segna anche il Commiato dalla Prefettura partenopea di Carmela Pagano. Alla riunione ci sono anche il capo della polizia Franco Gabrielli, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il questore di Napoli Alessandro Giuliano, e il capo della Procura di Napoli, Giovanni Melillo. «Hai dato dimostrazione - ha aggiunto Lamorgese rivolta al prefetto uscente - anche se non ce n'era bisogno, di aver lavorato benissimo. Napoli è una realtà difficile e credo che hai lavorato benissimo insieme al sindaco, procuratore, forze di polizia che sempre ringrazio per tutte le attività che pongono in essere in questo territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA