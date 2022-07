Prefettura, Palomba sceglie il suo vicario: ecco Gaetano Cupello

Il viceprefetto Gaetano Cupello si è insediato stamani nella carica di vicario alla prefettura di Napoli, incarico che gli è stato conferito dal prefetto Claudio Palomba e dal ministero dell’Interno.

Il prestigioso incarico giunge dopo la sua lunga permanenza nel ruolo di capo di gabinetto del prefetto di Napoli, che ha ricoperto dal maggio 2017.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Claudio Palomba prefetto di Napoli: «Sicurezza, ora si cambia.... LA CRIMINALITA' Rapine, a Napoli la piazza si ribella: «In balìa di... L'ANNUNCIO Delitto Ammaturo, Melillo annuncia: «Dopo 40 anni pronti a...

Il viceprefetto Cupello, 59 anni, laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, è entrato in carriera nel 1990 ed è stato nominato viceprefetto nel 2010. Cupello ha ricoperto prestigiosi incarichi quali quello di capo di Gabinetto della prefettura di Caserta per 6 anni, di commissario straordinario per la gestione di diversi comuni tra i quali Castellammare di Stabia, Volla, Grumo Nevano, Sant'Anastasia, Cesa, Capodrise, Cancello ed Arnone, Santa Maria a Vico, oltre a sub commissario vicario a Caserta, Marcianise, Torre Annunziata e in diversi altri enti. È stato inoltre componente delle commissioni straordinarie per la gestione dei Comuni di Casal di Principe, Recale, San Gennaro Vesuviano, sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, nonché di commissioni d'indagine in svariati Comuni del casertano per accertarne l'inquinamento di tipo mafioso.