Mercoledì 8 Maggio 2019, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 09:54

Hanno vegliato e pregato tutta la sera per la piccola Noemi. Con striscioni, candele e palloncini, decine di ragazzi e ragazze, oltre a gruppi di volontari come “Doniamo una speranza”, gli angeli di Napoli, in compagnia del consigliere regionale Francesco Borrelli, hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia della bambina ferita in Piazza Nazioale.«Abbiamo voluto far sapere alla famiglia che ci siamo - commenta Nunzio - perché sappiano che la città gli si è stretta intorno. Napoli è soprattutto questa e cose del genere toccano nel profondo ognuno di noi. Una volta saputa la situazione ci siamo precipitati qui in attesa di buone notizie dall’ospedale. Di solito ci occupiamo di persone e famiglie in difficoltà, ma questa storia va ben oltre. Qui si parla di una bambina ferita per caso in un pomeriggio crudele e sfortunato. Resteremo qui fin quando le cose non miglioreranno. Noemi deve poter riabbracciare i propri cari e tornare a giocare in strada in sicurezza e tranquillità».