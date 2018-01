Gambizzato tra la folla della movida, vendetta dopo rissa con minore: arrestata intera famiglia

Venerdì 12 Gennaio 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2018 15:51

Castellammare. Blitz contro la famiglia Fontana del quartiere Acqua della Madonna: 8 arresti per una gambizzazione. La polizia di Castellammare questa mattina ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip tribunale di Torre su richiesta della Procura oplontina per un raid armato risalente al dicembre del 2016. Tra gli arrestati della nota famiglia criminale del centro storico stabiese ci sono anche due minorenni, uno dei due sparò ad un pregiudicato 20enne di Scanzano davanti a un bar in villa comunale nel dicembre 2016. Si trattò di una vendetta seguita ad una rissa precedente in cui ebbe la peggio poprio il minore della famiglia Fontana che sparò un colpo di pistola ferendo alle gambe il rivale. Il ragazzino andò a casa e insieme agli esponenti della famiglia (3 sono fratelli del ras Antonio Fontana detto 'o fasano ucciso l'estate scorsa davanti a una pizzeria ad Agerola) e organizzò il raid a cui parteciparono tutti e 8 armati di bastoni e due revolver. Secondo le indagini della polizia i motivi della rissa sarebbero futili, da ricercare tra sguardi e parole di troppo e la rivalità con il rione Scanzano.