Martedì 18 Giugno 2019, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 15:57

Grembiule, acqua, farina, mozzarella, pomodoro e un filo d'olio: il premier Conte si improvvisa pizzaiolo da Sorbillo ai Tribunali in una pausa del suo tour a Napoli.Per il presidente del Consiglio una brevissima ma efficace lezione su come preparare l'impasto con il «metodo dello schiaffo»: e siamo quasi pronti per la pizza acrobatica...