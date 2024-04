Premio ai giovani giornalisti, Rotary in campo

C'è tempo fino al 10 maggio per presentare le candidature alla XIII edizione del Premio Giovani Giornalisti Rotary Club Napoli, dedicato a "la Qualità della vita e vivibilità a Napoli".

Sono candidabili autori e servizi pubblicati entro il 30 aprile 2024, modalità e scheda di presentazione sono disponibili nel sito del Club www.rotarynapoli.it.

Al Premio, per il quale è stato chiesto patrocinio all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, possono concorrere gli articoli e servizi giornalistici realizzati per qualsiasi medium da giornalisti under 35, pubblicati o diffusi su testate regolarmente registrate entro il 30 aprile e che siano coerenti con il tema del concorso.

l premio, consistente in un'opera dello scultore Lello Esposito e in una somma di 1.500 euro, sarà assegnato all'autrice o autore del servizio/articolo primo classificato in base alle scelte di un'apposita Commissione di valutazione che annovera, accanto ai rappresentanti del Rotary Club Napoli, i direttori delle maggiori testate giornalistiche cittadine e il presidente dell'Ordine del Giornalisti della Campania.

La proclamazione e premiazione avverrà nel corso di una cerimonia organizzata dal Rotary Club promotore entro il mese di giugno.