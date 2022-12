Premio al Merito civico, cerimonia con il garante dei disabili in Campania

Premio al Merito civico, edizione 2022. Il riconoscimento è stato dato a Special Olimpics Campania, alla Fondazione Banco Napoli, alla Cooperativa La Paranza, al Parco archeologico di Pompei, al Parco del Cilento e al Comune di Sassano, al Comune di Monteforte Irpino, al Gruppo Generazione Vincente S.p.A. e all’Istituto Vittorio Veneto di Napoli. Serve «maggiore attenzione per le persone con disabilità sempre, le difficoltà se si vuole si possono superare»: è il monito del garante dei disabili, Paolo Colombo, che è intervenuto in occasione della cerimonia organizzata nell’auditorium della Regione Campania, in presenza dei consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Francesco Emilio Borrelli, del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Barbara Barbieri, di Giuseppe Ambrosino, della Fand, di una rappresentanza di studenti dell'istituto Ferri-Gadda di Napoli. Moderatrice la giornalista Melina Chiapparino.