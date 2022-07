«Premio Ammaturo», Giannini: «Bisogna fare sistema tra tutte le istituzioni»

«Le nostre strategie sono quelle tipiche delle forze dell'ordine, di essere presenti sul territorio, conoscere e anticipare le dinamiche criminali. Ma io ritengo che la vera chiave di lettura sia la necessità e la consapevolezza che, per affrontare queste sfide, soprattutto al sud e in città bellissime e complicate come Napoli, occorra fare assolutamente sistema tra tutte le istituzioni dello Stato». Lo ha detto il capo della polizia Lamberto Giannini, oggi a Napoli per il «Premio Ammaturo» dedicato alla memoria del dirigente della Squadra mobile di Napoli ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse.

«Bisogna fare attività di polizia - ha aggiunto Giannini - ma è importantissimo ad esempio contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, andare a trovare questi ragazzi, dare una proposta educativa, un punto di aggregazione dove possano esserci anche dei messaggi di legalità. Per quelle che sono le strategie della Polizia di Stato, io metto sullo stesso fronte di offensiva e contrasto alla criminalità le indagini e la presenza di strutture come le Fiamme Oro al Rione Sanità»