Martedì 15 Ottobre 2019, 18:50

E' stato conferito al Professor Antonio Giordano il prestigioso Premio Cristoforo Colombo per il 2019, per i preziosi risultati ottenuti nel campo della ricerca oncologica e per le opportunità di studio e lavoro che ha saputo creare per tanti giovani ricercatori italiani. A premiarlo, l'impreditore, filatropo e presidente del Palermo Calcio, Tony Di Piazza, che ha preso parte alla cerimonia evento insieme ad esponenti del mondo della politica, della finanza e dello spettacolo.Tra gli ospiti il cantautore Fausto Leali, il rapper Clementino, il cantante ed attore Sal Da Vinci, l'attore Giorgio Cantarini, premiato come miglior giovane attore con l'Oscar nel 1999 per il film "la Vita e' Bella" e il presidente della National Organization of Italian and American Woman (NOIAW), Aileen Riotto Sirey. «Mi sento profondamente onorato nel ricevere questo premio - ha detto il professor Giordano - che costituisce un ulteriore incentivo a svolgere con impegno e dedizione il mio lavoro di ricercatore».