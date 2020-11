Un premio di laurea di 2500 euro in memoria di un pioniere dell'informatica

Un premio di 2500 euro riservato all’autore della migliore tesi di laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica. E’ l’esito di un bando di concorso emanato dall’Università Federico II, su iniziativa e con fondi messi a disposizione da Advanced Systems SPA.

L’iniziativa coincide con la terza edizione del premio di laurea “Ing. Lucio Goglia” e punta a tramandare l’eredità culturale e scientifica dell’ingegner Lucio Goglia, pioniere dell’utilizzo dell’informatica a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso e fondatore di Advanced Systems SPA.

La partecipazione al concorso è riservata a coloro che abbiano conseguito, a partire dal 1° aprile 2019, la laurea Triennale o magistrale in Informatica o in Ingegneria Informatica presso l’università federiciana o in Informatica Applicata presso l’Università “Parthenope” oppure ancora in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi del Sannio.

Il premio sarà attribuito all’autore della migliore tesi di laurea “su tematiche di ricerca dei DBMS, dei Data Warehouse- si legge nel bando- o dei problemi di Business Intelligence, con particolare interesse per gli aspetti metodologici o tecnologici correlati a questi temi”. I candidati devono inviare la domanda di partecipazione alla selezione entro il 18 dicembre 2020. Advanced Systems SPA e SADAS mettono a disposizione del vincitore una proposta di collaborazione continuativa.





