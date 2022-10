Premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara, oggi scade il bando

Innovazione tecnologica e transizione digitale al centro della sesta edizione del Premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara. Scade oggi, 10 ottobre 2022, il bando pubblicato sul sito www.premiomimmoferrara.it, comincia domani l'esame di articoli e reportage su quotidiani e riviste, servizi radio televisivi e online su questi temi, con particolare riferimento al legame tra informazione e cultura digitale. «Saranno selezionati - spiega Bianca Ferrara, presidente della Giuria tecnica - i lavori che si siano distinti per originalità, per aderenza alla tematica, per approfondimento, nonché per accuratezza nella ricerca e nella documentazione, nella elaborazione dei contenuti e nello stile espositivo». Il tutto, a stretto giro.

La premiazione si svolgerà sabato 22 ottobre nella Sala dei Baroni del Castel Nuovo - Maschio Angioino. Tra le novità dell’edizione 2022, la tavola rotonda dal titolo “Transizione digitale fra etica - intelligenza artificiale e conoscenza umana” organizzata per l'occasione con la partecipazione di Paolo Benanti e Derrick de Kerckhove intervistati da Maria Pia Rossignaud.