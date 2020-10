Napoli: «Premio Sepe» a D'Alessio, Laurito, Di Mare, Manfredi e Scudieri

«Un innesto di positività dopo il lockdown», così Michele Cutolo vice presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori definisce la nona edizione del Premio Sepe conferito a Napoli a numerose personalità del territorio, alla presenza di Sua Eccellenza il cardinale Crescenzio Sepe che ha evidenziato quanto «non bisogna mai scoraggiarsi e vivere tenendo sempre a mente l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco». Premi a Franco Di Mare (direttore Rai3), Gigi D’Alessio (cantautore), Gaetano Manfredi (ministro dell’Università e della Ricerca), Marisa Laurito (attrice, cantante e showgirl, che non era presente alla cerimonia) e a Paolo Scudieri (imprenditore e Personaggio dell’anno 2020 eletto da FORUMAutoMotive). Riconoscimenti poi a Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ad Annamaria Colao (docente Università Federico II e vincitrice del Geoffrey Harris Award 2020), a Maurizio di Mauro (direttore Ospedale dei Colli Monaldi Cotugno e Cto) che lo ha definito una boccata d’ossigeno dedicando il premio a tutti gli operatori della sanità campana, al medico Tommaso Ricozzi, ad Antonio Sergio (imprenditore tra i proprietari del Gran Caffè Gambrinus), e al teatro dei burattini Ferraiolo. Interessante la tavola rotonda dal tema “Economia, Sport e Salute nell’epoca Covid” condotta dal giornalista Massimo Milone in cui si è sottolineata l’importanza dello sport soprattutto per i giovani. Illustrate le misure che verranno prese per supportare il settore sportivo e quello imprenditoriale (interventi di Cosimo Sibilia, del vicepresidente della Camera Ettore Rosato e in collegamento di Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute e Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze).

