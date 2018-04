Lunedì 9 Aprile 2018, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 13:47

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato un cittadino polacco incensurato 39enne residente a Poggiomarino ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Allertati dalla centrale operativa di Torre Annunziata i militari dell’Arma sono intervenuti d’urgenza in via Vecchia Campitelli bloccando l'uomo, che immediatamente prima aveva preso a pugni la convivente 39enne procurandole una frattura e contusioni multiple al volto giudicate guaribili in 21 giorni. Durante la denuncia, la vittima dell'aggressione ha raccontato anche di ripetuti e gravi episodi di violenza o minaccia nei suoi confronti, finora mai denunciati. L’uomo ora si trova nel carcere di Poggioreale.