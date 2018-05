Prende a schiaffi la maestra che ha strattonato suo figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 08:54

Piano di Sorrento. Quando il figlio gli ha riferito di essere stato strattonato dalla maestra, non ci ha visto più. E così, all'uscita di scuola, non ha perso l'occasione per «fare giustizia»: prima si è avvicinato all'insegnante per chiederle spiegazioni e poi le ha assestato due schiaffi in pieno volto davanti a decine di altri genitori increduli. Protagonista della vicenda è il padre di un bambino di sette anni che frequenta la seconda elementare nel plesso di via delle Acacie. All'origine dell'aggressione, stando a quanto ricostruito dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sorrento e della stazione di Piano, ci sarebbe una ramanzina troppo energica che l'insegnante avrebbe rivolto al bambino. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe ubbidito alla maestra che gli ordinava di sedersi.