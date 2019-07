Napoli, la rivolta dei detenuti di Poggioreale: «Non è un carcere ma una sala mortuaria»

Martedì 9 Luglio 2019, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 12:50

Le proteste e le rivolte nel carcere di Poggioreale sono diventate frequenti. Alla base di tutto ci sarebbe il sovraffollamento delle celle e le richieste del supporto sanitario. Tutti argomenti di cui si è discusso tanto nelle ultime settimane e che restano al centro delle proteste dei familiari dei detenuti.«Siamo preoccupati per i nostri parenti – dichiara Anna – di cui non conosciamo le condizioni di salute. Mia cognata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, soffre di crisi epilettiche e viene semplicemente sedata. Il mio ex marito e mio nipote a Poggioreale, non sono seguiti dai sanitari e se si ammalano rischiano la vita. Questo carcere lo chiamiamo “sala mortuaria” perchè registriamo continuamente decessi. Vogliamo più controlli».Proprio i controlli ed una vigilanza adeguata, sono le richieste lanciate dell'associazione “ex detenuti organizzati” che da tempo chiede attenzione sulla tematica.«Le proteste continueranno – afferma il presidente dell'associazione Pietro Ioia – fin quando non saranno presi provvedimenti. Poggioreale ha un numero eccessivo di detenuti e poche guardie carcerarie. Si deve intervenire per riportare le cose ad una condizione accettabile ed utile alla sicurezza. Le cure mediche vanno implementate e nessuno deve essere abbandonato a se stesso. La salvaguardia della vita deve essere l'obiettivo primario per tutti».