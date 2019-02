Venerdì 22 Febbraio 2019, 13:03

Il tribunale di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex deputato del Pdl Alfonso Papa a processo per l'ipotesi di finanziamento illecito. L'indagine, stralcio dell'inchiesta sulla cosiddetta P4, era stata avviata dai magistrati di Napoli e poi trasferita a piazzale Clodio per competenza. Papa, imputato insieme all'imprenditore Vittorio Casale, era stato arrestato il 20 luglio 2011 su richiesta della procura partenopea con l'accusa iniziale di concussione.«Sono un magistrato e dico che bisogna credere nella giustizia, avere fiducia nella giustizia - commenta all'Adnkronos Papa - Io continuo la mia battaglia nei processi per far emergere finalmente la verità e vedermi restituito il mio onore. Ringrazio le persone che mi sono state vicine in questi otto lunghissimi anni e in particolare l'avvocato Teresa Mercurio che ha combattuto e combatte tenacemente con me in queste vicende romane».