Il presepe di Napoli con Fedez e Ronaldo: â€‹«Così addio alla tradizione»

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 10:46

Il primo fu Tonino Di Pietro, un quarto di secolo fa. Il fustigatore dei malcostumi nazionali era talmente amato dal popolo che a San Gregorio Armeno decisero di dedicargli una statua. Anzi: una statuina. «L'idea ci venne nel 1992, fu un successo inaspettato», ricorda Marco Ferrigno, raccontando la genesi di un'intuizione che avrebbe tracciato un solco. «La statuina di Hitler? C'è anche al Madame Tussaud, la polemica mi sembra sterile. Anzi, peccato che non ci abbia pensato io», risponde provocatoriamente Ferrigno jr. E spiega che ventisei anni dopo i pastori non tradizionali rappresentano la metà del mercato. «Questi sono alti quindici centimetri e costano venti euro - dice mentre stringe tra le mani un biondissimo Nino D'Angelo formato mignon preso in prestito agli anni '80 - Oggi il rapporto nelle vendite è di uno a uno».Anche tra i pastori è il pallone a muovere l'economia. In questa collezione di figurine in tre dimensioni trovi in prima linea Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. A seguire, una lunga scia azzurra che va da Insigne a Callejon, passando per Koulibaly, Mertens, Allan, Hamsik e Milik. C'è posto perfino per Ounas e Sepe. «Mancano soltanto Mario Rui e Younes: non li conosce nessuno», motiva l'esclusione Ferrigno, che non ha dimenticato i nostalgici: Maurizio Sarri e Pepe Reina qui sono ancora in azzurro. Dietro di loro ci sono Buffon e Donnarumma, Totti, Balotelli, Verratti. Ma sopra tutto e tutti resiste forte il culto di Maradona: per molti napoletani, l'unico che può stare a pieno titolo tra la Madonna e San Giuseppe. Al suo patrono laico venuto a miracol mostrare, la città che si fa essa stessa presepe non smette di dedicare busti e statuine. Le più richieste, però, hanno dipinta addosso la maglia bianconera. «Lo dico a malincuore: Ronaldo è il pastore più venduto del 2018. Sui duecento che vendiamo ogni anno, purtroppo cento sono juventini», si rammarica l'artigiano. Così è, d'altro canto, il presepe riveduto e (s)corretto: impertinente e senza alcun riguardo per la fede. Nemmeno per quella calcistica.