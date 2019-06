Napoli, spaccio di cocaina in doppia fila: catturati due pusher

Sabato 8 Giugno 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia hanno arrestato due spacciatori: Alfonso Cetta, di 48 anni, e Armando Amato, di 44 anni, entrambi napoletani.I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura ferma in doppia fila nella zona di via Arenaccia, alla quale si è accostata una moto con a bordo due individui, i quali consegnavano dei soldi al conducente dell’autovettura, che a sua volta consegnava agli stessi un pallino di sostanza stupefacente, risultata poi essere una dose di cocaina.Gli agenti alla vista dello scambio hanno immediatamente intrapreso un inseguimento, decidendo però di attendere per intervenire, poiché hanno notato che l’autovettura faceva un’altra sosta nei pressi di un’autofficina, da cui è uscito un altro individuo che ha consegnato alcuni pallini di sostanza stupefacente.I due sono stati immediatamente bloccati ed il Cetta, conducente dell’autovettura, aveva indosso 4 dosi di cocaina e la somma di 550 euro in banconote di vario taglio, mentre l’Amato, nel cassetto dietro la scrivania all’interno della sua autofficina aveva nascosto 22 dosi di piccole dimensioni e 7 dosi di dimensioni più grandi, un bilancino digitale di precisione e la somma di 145 euro in banconote di vario taglio.La sostanza, per un peso complessivo di circa 16 grammi, è stata sequestrata ed i due sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Poggioreale.