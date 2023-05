Conto alla rovescia per l’arrivo del Presidente della Repubblica a Napoli. Alle 11,30 di domani Sergio Mattarella varcherà lo storico arco del portone di Castel Capuano per prendere parte alla cerimonia di inaugurazione della sede della Scuola Superiore della Magistratura e di presentazione dell’anno formativo 2023.

Una visita, quella del Capo dello stato, che era prevista da tempo, inizialmente programmata per marzo e poi rinviata. La data iniziale, poi annullata solo poche ore prima dell’evento, era infatti stata fissata a Napoli per il 21 marzo, praticamente a ridosso di un’altra trasferta in Campania di Mattarella, quella a Casal di Principe, per le commemorazioni dell’uccisione di don Giuseppe Diana.

In un primo momento si era ventilata l’ipotesi di riproporla a fine aprile: data ulteriormente fatta slittare fino a giungere a quella del 15 maggio, questa sì definitiva e ufficializzata anche sul sito web del Quirinale, nella sezione Agenda. L’ultima trasferta del Presidente in Campania risale come detto a poco più di un mese fa: era il 21 marzo quando Mattarella si recò a Casal di Principe per commemorare la figura di don Diana, il sacerdote che per le sue denunce contro il clan dei Casalesi venne massacrato in chiesa. In quella giornata scandita anche da un importante appuntamento con i giovani e gli studenti di Terra di Lavoro, il Capo dello Stato affermò, tra l’altro, che «la mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell’onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si nascondono nell’oscurità».

L’ex Tribunale di Castel Capuano, storica testimonianza del dominio angioino a Napoli, ospita oggi la Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione giudiziaria, seconda sede in Italia dopo quella di Castel Pulci a Scandicci, in provincia di Firenze. Ad accogliere Mattarella ci saranno le più alte cariche istituzionali cittadine, autorità militari e i vertici della magistratura. Ci sarà, ovviamente, anche il presidente della Fondazione Castel Capuano, l’ex procuratore aggiunto Aldo de Chiara, e il suo predecessore, l’ex presidente della Corte di Appello Antonio Buonajuto, che oggi esprime la sua soddisfazione per il progetto di riqualificazione del vecchio tribunale partenopeo che si è realizzato.

«La visita del Presidente Mattarella - spiega a Il Mattino - ci riempie di orgoglio e di soddisfazione: personalmente ho diretto la Fondazione Castel Capuano, prodigandomi affinché, dopo il trasferimento nella cittadella al centro direzionale degli uffici giudiziari, questo pezzo di storia cittadina potesse avere un futuro: ed oggi quella valorizzazione si realizza proprio grazie alla presenza della Scuola di formazione per i magistrati. La sede è già attiva e funzionante, qui si stanno formando molti giovani colleghi. Temevo molto che Castel Capuano potesse correre il rischio di fare la fine di un altro storico edificio, quello della ex Pretura di Napoli, che oggi versa in uno stato di abbandono, così non è stato, e questa è per me una grande gioia».

In occasione della visita di Mattarella l’area circostante l’antico maniero sarà interessata da un dispositivo speciale di traffico che limiterà molto la mobilità del centro cittadino. Molte strade saranno chiuse al traffico, dalle otto del mattino fino al termine della cerimonia, e alla partenza del Capo dello Stato.